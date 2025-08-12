сегодня в 14:32

Дождь с грозой накроет Москву в ближайший час

На территории столицы действует экстренное предупреждение из-за грозы с дождем. Они ожидаются в некоторых районах города, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Непогода накроет Москву в ближайший час. Она задержится в мегаполисе до 21 часа вторника.

Во время дождя и грозы водителям рекомендуют снизить скорость и увеличить дистанцию до следующего впереди транспорта. Также им советуют не совершать резких поворотов, обгонов.

Помимо этого, нельзя парковать машины под деревьями. Пешеходам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов и шатких конструкций.