Дождь и ветер будут в Московском регионе днем 28 марта

Днем в субботу в Москве и области ожидается от +13 до +15 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

28 марта днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь.

Ветер ожидается северо-восточный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от +1 до +3 градусов. Ожидается переменная облачность. Осадков не будет.

