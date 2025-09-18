Дождь и теплая погода ожидаются в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и столице в четверг температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Ветер южной четверти будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 19 сентября — от плюс 16 до плюс 18. Сохранится дождливая погода, ветер усилится порывами до 15 м/с.