Дождь и теплая погода ожидаются в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице в четверг температура поднимется до плюс 18 — плюс 20 градусов, местами пройдет небольшой дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.