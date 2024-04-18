Дождь и сильный ветер ожидаются в пятницу днем в Москве

Ветер с порывами до 20 метров в секунду и ливень ожидаются в пятницу в Москве

Дождь и сильный ветер пройдут на территории столицы днем в пятницу, 19 апреля, сообщается на сайте «Метеоновости».

Дождь, который начнется днем в четверг, ночью в пятницу усилится, местами прогремит гроза. После обеда в пятницу дождь станет слабее, но усилится ветер. Его порывы будут достигать 15-20м/с.

Температура воздуха 19 апреля будет варьироваться от 11 до 13 градусов.

За предстоящие сутки на территории Москвы выльется 40-45% месячной нормы осадков. При этом на западе Московской области выпадет до 50% осадков.

Южный циклон станет причиной ненастья в последний день рабочей недели.