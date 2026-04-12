сегодня в 07:15

Дождь и сильный ветер будут в Московском регионе на Пасху

Днем 12 апреля в Москве и области ожидается от +11 до +13 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе будет облачная с прояснениями погода. Возможен дождь.

Ветер будет восточный. Скорость составит от 5 до 10 метров в секунду. Возможны порывы до 14 м/с.

Ночью в Московском регионе будет от +1 до +3 градусов. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Ветер будет северо-восточный. Скорость составит от трех до восьми метров в секунду.

