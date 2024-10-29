Дождь и до +9 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник пройдет небольшой дождь, температура составит плюс 7 — плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода.
Западный, северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до минус 1 — плюс 1 градуса, днем 30 октября она будет плюс 7 — плюс 9. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный.