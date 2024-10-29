Дождь и до +9 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и Москве во вторник пройдет небольшой дождь, температура составит плюс 7 — плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.