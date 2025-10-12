Дождь и до +9 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

Общество

В воскресенье в Подмосковье и Москве будет дождливо и прохладно, температура ожидается плюс 7 — плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

При облачной погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.

Юго-западный, южный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм рт. ст.

Предстоящей ночью термометры покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, днем 13 октября — от плюс 4 до плюс 6. Пройдет дождь, местами прогнозируется мокрый снег.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.