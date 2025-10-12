сегодня в 07:14

Дождь и до +9 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье

В воскресенье в Подмосковье и Москве будет дождливо и прохладно, температура ожидается плюс 7 — плюс 9 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.