Дождь и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду местами пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 4 — плюс 6 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода.
Южный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 749 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 2 — плюс 4 градуса, днем 30 января — от плюс 5 до плюс 7. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем — преимущественно без осадков.