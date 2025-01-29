Дождь и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в среду местами пройдет небольшой дождь, температура поднимется до плюс 4 — плюс 6 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.