Дождь и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник

В Подмосковье и столице в понедельник будет сыро и холодно, температура поднимется до плюс 4 — плюс 6 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.