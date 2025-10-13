Дождь и до +6 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник будет сыро и холодно, температура поднимется до плюс 4 — плюс 6 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде будет идти дождь, в области ожидается мокрый снег.
Скорость северо-западного ветра не превысит 12 м/с. Атмосферное давление составит 735 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 3 — плюс 5 градусов, днем 14 октября — от плюс 5 до плюс 7. Сохранятся небольшие осадки (в основном в виде дождя).
