Дождь и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в первый день весны
В Подмосковье и столице в воскресенье будет тепло, температура поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде местами пройдут небольшие осадки (преимущественно в виде дождя). Местами сохранится гололедица.
Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 2 — плюс 4 градуса, днем 2 марта — также от плюс 2 до плюс 4. Местами пройдут дождь и мокрый снег.
