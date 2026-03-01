Дождь и до +5 градусов ожидается в Московском регионе в первый день весны Общество сегодня в 07:15

В Подмосковье и столице в воскресенье будет тепло, температура поднимется до плюс 3 — плюс 5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.