Дождь и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в субботу Общество сегодня в 07:13

В субботу в Подмосковье и столице местами пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.