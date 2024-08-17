Дождь и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В субботу в Подмосковье и столице местами пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода.
Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
Будущей ночью столбики термометров покажут плюс 15 — плюс 17 градусов, днем 18 августа — от плюс 25 до плюс 27. При облачной с прояснениями погоде может пройти кратковременный дождь.