Дождь и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
В Подмосковье и Москве в четверг местами пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Ожидается переменная облачность. В отдельных районах прогремит гроза.
Скорость ветра северной четверти не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 15 — плюс 17 градусов, днем 25 мая — от плюс 27 до плюс 29. Местами в Подмосковье может пройти дождь.