Дождь и до +27 градусов ожидается в Московском регионе в четверг Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и Москве в четверг местами пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 25 — плюс 27 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.