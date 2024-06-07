Дождь и до +26 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:11

В Подмосковье и столице в пятницу пройдет кратковременный дождь, температура составит плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.