Дождь и до +26 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и столице в пятницу пройдет кратковременный дождь, температура составит плюс 24 — плюс 26 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности также местами прогремит гроза.
Скорость северо-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 12 — плюс 14 градусов, днем 8 июня она будет плюс 23 — плюс 25. Прогнозируется переменная облачность преимущественно без осадков.