Дождь и до +25 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и Москве в воскресенье температура составит плюс 23 — плюс 25 градусов, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется переменная облачность.
Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление опустится до 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 13 — плюс 15 градусов, днем 25 мая — от плюс 18 до плюс 20. Пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.