Дождь и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице в воскресенье местами пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.