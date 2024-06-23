Дождь и до +23 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье местами пройдет кратковременный дождь, температура поднимется до плюс 21 — плюс 23 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами прогремит гроза.
Скорость ветра западной четверти будет 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 12 — плюс 14 градусов, днем 24 июня столбики термометров покажут плюс 22 — плюс 24. Будет преимущественно без осадков.