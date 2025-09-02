Дождь и до +19 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице ожидается дождливая и теплая погода, температура поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности по области местами пройдет небольшой дождь.
Северо-западный, северный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 11 — плюс 13 градусов, днем 3 сентября — от плюс 19 до плюс 21. Будет облачно и сухо.