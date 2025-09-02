Дождь и до +19 градусов ожидается в Московском регионе во вторник Общество сегодня в 07:13

В Подмосковье и столице ожидается дождливая и теплая погода, температура поднимется до плюс 17 — плюс 19 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.