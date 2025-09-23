Дождь и до +18 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник будет дождливо, температура прогнозируется плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Ветер западной четверти будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, пройдет дождь, днем 24 сентября — от плюс 10 до плюс 12, преимущественно без осадков.
