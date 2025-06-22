Дождь и до +18 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье прогнозируется дождливая и теплая погода, температура поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов. сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Скорость ветра переменных направлений не превысит 7 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 9 — плюс 11 градусов, днем 23 июня — от плюс 18 до плюс 20. Сохранятся облачность и дожди.