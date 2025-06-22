Дождь и до +18 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в воскресенье прогнозируется дождливая и теплая погода, температура поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов. сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.