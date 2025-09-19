Дождь и до +18 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и Москве в пятницу прогнозируется тепло и дождь, температура поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.