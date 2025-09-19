Дождь и до +18 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В Подмосковье и Москве в пятницу прогнозируется тепло и дождь, температура поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной с прояснениями погоде местами пройдет кратковременный дождь.
Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Утром в столичном регионе наблюдается дымка с видимостью более 1 км. Влажность — 94%.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 10 — плюс 12 градусов, днем 20 сентября — от плюс 16 до плюс 18. Местами пройдет небольшой дождь.