Дождь и до +16 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник температура поднимется до плюс 14 — плюс 16, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Прогнозируется облачная с прояснениями погода.
Северо-западный, западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/c, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура сильно понизиться, столбики термометров покажут 0 — плюс 2 градуса, пройдут небольшие осадки по области местами умеренные (дождь, мокрый снег), сохранится порывистый ветер. Днем 6 мая будет плюс 11 — плюс 13 градусов.