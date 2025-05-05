Дождь и до +16 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в понедельник температура поднимется до плюс 14 — плюс 16, местами пройдет кратковременный дождь, сообщается на сайте Гидрометцентра.