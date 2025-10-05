Дождь и до +14 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье Общество сегодня в 07:12

В Подмосковье и столице в воскресенье будет дождливо и тепло, температура прогнозируется плюс 12 — плюс 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.