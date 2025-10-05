Дождь и до +14 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
В Подмосковье и столице в воскресенье будет дождливо и тепло, температура прогнозируется плюс 12 — плюс 15 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой дождь, в Московской области местами умеренный.
Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 7 — плюс 9 градусов, днем 6 октября — от плюс 12 до плюс 14. Также ожидается небольшой дождь.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.