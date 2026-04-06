Дождь и до +11 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
В Подмосковье и столице в понедельник температура прогнозируется плюс 9 — плюс 11 градусов, пройдет небольшой дождь, местами умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Будет облачная погода.
Скорость юго-западного ветра не превысит 11 м/с. Атмосферное давление составит 739 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 1 — плюс 3 градусов, пройдет дождь с мокрым снегом. Днем 7 апреля будет от плюс 9 до плюс 11 градусов, прогнозируется небольшой дождь.
