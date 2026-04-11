Дождь и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в субботу
В Москве и Подмосковье в субботу пройдет небольшой дождь, местами умеренный, термометры покажут плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Прогнозируется облачная погода.
Скорость восточного ветра не превысит 10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 1 — плюс 3 градусов, днем 12 апреля она ожидается плюс 11 — плюс 13, будет преимущественно без осадков.
