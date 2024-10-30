Дождь и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:14

В Подмосковье и столице в среду прогнозируется дождь от небольшого до умеренного, температура может подняться до плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».