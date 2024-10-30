Дождь и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в среду
В Подмосковье и столице в среду прогнозируется дождь от небольшого до умеренного, температура может подняться до плюс 10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Погоду в регионе будет определять циклон, центр которого расположился над Скандинавией.
Прогнозируется облачность с прояснениями. Столбики термометров в Москве покажут плюс 6 — плюс 8 градусов, в области — от плюс 5 до плюс 10.
Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Относительная влажность воздуха ожидается в районе 75%, геомагнитный фон — спокойный.