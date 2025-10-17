Дождь и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу Общество сегодня в 07:12

В пятницу в Подмосковье и Москве будет дождливо, температура поднимется до плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.