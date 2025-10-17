Дождь и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
В пятницу в Подмосковье и Москве будет дождливо, температура поднимется до плюс 8 — плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой дождь, в области местами умеренный.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 747 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 4 — плюс 6 градусов, днем 18 октября — от плюс 7 до плюс 9. В регионе пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
