сегодня в 07:06

Дождь и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

По прогнозам синоптиков, в Москве 6 ноября будет дождливая погода. Температура составит от плюс 8 до плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.