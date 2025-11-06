Дождь и до +10 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
По прогнозам синоптиков, в Москве 6 ноября будет дождливая погода. Температура составит от плюс 8 до плюс 10 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем будет облачно. Ожидается небольшой дождь, местами — умеренный.
Ветер будет дуть юго-западный. Порывы составят 5-10 м/с. Атмосферное давление — 750 мм рт. ст.
Предстоящей ночью температура опустится до плюс 6 — плюс 8 градусов. Местами возможен небольшой дождь.
