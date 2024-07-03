Дождь, гроза и порывистый ветер: МЧС предупредило москвичей о непогоде

сегодня в 10:25

МЧС предупредило о грозе и порывистом ветре в Москве 3 июля

В столице до конца дня 3 июля прогнозируют дождь и грозу. Ожидается также порывистый ветер до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве.

Москвичам рекомендуют снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию от впереди едущих транспортных средств.

На улице жителям рекомендуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

При необходимости москвичи могут обратиться по телефонам 101 или 112, или единому телефону доверия ГУ МЧС России по столице 8 (495) 637-31-01.