сегодня в 07:15

Дождь будет в Московском регионе днем 27 марта

Днем в пятницу в Москве и области ожидается от +12 до +14 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

27 марта днем в Московском регионе ожидается облачная с прояснениями погода. По области местами возможен дождь.

Ветер ожидается восточный. Скорость составит от двух до семи метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от 0 до +2 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможен небольшой дождь и гололедица. Ветер будет слабый.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.