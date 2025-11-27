Дождь будет днем в Московском регионе 27 ноября

Днем 27 ноября в Москве и области ожидается от пяти до семи градусов тепла. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В четверг днем в Московском регионе будет облачно. Ожидается дождь. Ветер южный, от трех до восьми метров в секунду.

Ночью в Москве и области ожидается от трех до пяти градусов тепла. Будет облачно. Возможен дождь. Ветер юго-западный, западный, от четырех до девяти метров в секунду.

Ранее сообщалось, что в конце этого месяца, начале следующего в Москве и области будет весьма теплая погода. С 28 ноября по 1 декабря днем в среднем ожидается от трех до семи градусов тепла.

