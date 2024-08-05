Доверие или отторжение: как смех влияет на восприятие человека

Социальный психолог Наиля Бирарова в интервью радио Sputnik поделилась своим мнением о влиянии манеры смеяться человека на его восприятие в обществе.

«Если человек внутренне харизматичный, импозантный, энергичный, активный, у него и смех будет соответствующий. Человек, который хихикает себе под нос и прикрывает рот рукой, скорее всего, скрытный, молчаливый, менее эмоциональный, то есть он часто интроверт и скрывает все внутри себя», - отметила специалист.

По ее словам, манера повизгивать может отталкивать, а иногда способ смеяться может даже повлиять на карьеру – например, на собеседовании.

При этом то, как человек смеется, зависит от многих факторов - не только от характера, но и от окружения и воспитания.

Например, у статусных людей своя манера смеяться – уверенная и приличная. Такие люди умеют работать над своим мышлением и убирать ограничивающие установки.