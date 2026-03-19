«Довела до истерики»: в Оренбурге соседи переругались из-за мальчика с аутизмом

Мать ребенка с аутизмом из Оренбурга, Алина (имя изменено — ред.), опубликовала в соцсетях видео, на котором зафиксировала момент ссоры с одним из соседей. Мужчина ругался матом и требовал от женщины, чтобы та укладывала ребенка с особенностями здоровья спать раньше, чем в три часа ночи, чтобы тот не мешал спать всему подъезду, а женщина утверждала, что ее сын никому не мешает.

«Сколько я могу терпеть? Я, б****, полгода терплю тебя! Сколько ты живешь, столько твой ребенок прыгает до трех часов ночи, б***! Ты че, говорю, е* **** ****! Ты о******** что или че? Я больше с тобой разговаривать по-другому не могу. Ты понимаешь, что ты живешь в многоквартирном доме? И не надо здесь вот этого вот прыгать и скакать. Ты понимаешь это? Нет?» — кричал мужчина.

На все аргументы соседа женщина без перерыва задавалась вопросом о том, почему тот так грубо с ней разговаривает. При этом, по словам мужчины, шум, который создает ребенок с инвалидностью, доносится до соседей с седьмого этажа. На каком этаже живет мать с сыном, не уточняется.

В описании к ролику женщина утверждает, что все силы вкладывает в воспитание мальчика, который, по ее словам, ложится спать в 22:30–23:00, а к 09:00 уже уходит из дома вместе с ней на занятия и возвращается домой не раньше 17:00.

«Люди, очнитесь! Н**** будьте вы людьми, касается тех, кто ведет себя также, как и эта тварь по отношению к детям-инвалидам. У вас же тоже может родиться такой ребенок, и от этого никто не застрахован. Вы даже можете просто идти, упасть неудачно и также станете инвалидом. Услышьте, я вас молю! Я взываю Всевышнего для вашего тупого узкого разума», — написала женщина.

Мать мальчика с особенностями развития также заявила, что соседи, которым мешает шум, могут переехать в частный сектор или сделать шумоизоляцию в квартире, а также для собственного комфорта просто обзавестись берушами и носить их дома. Женщина планирует обращаться с заявлениями в полицию и прокуратуру на соседа, который, по ее словам, может представлять угрозу для нее и ее ребенка.

Пользователи Сети в комментариях под публикацией поделились неоднозначными мнениями. Они посочувствовали как женщине, которая воспитывает сына-аутиста, так и встали на сторону мужчины. Некоторые подписчики предположили, что мужчина кричал и использовал нецензурную брань в том числе потому, что сильно устал от шума до глубокой ночи, когда всем хочется отдыхать.

«Ну, он, конечно, перегнул. Но, наверное, накипело, ребенка воспитывать нужно. После 23 часов вина на вас. Дети должны в 22:00 ложиться спать», — заключил один из комментаторов.

