Доцент коломенского ГСГУ стала экспертом конкурса «Золотые имена высшей школы—2025»

Доцент кафедры педагогики коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Татьяна Яковлева вошла в экспертный состав Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы—2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Экспертами становятся лауреаты прошлых лет, признанные специалисты и лидеры академического сообщества. Яковлева вошла в их число благодаря победе в 2024 году в номинации «За вклад в социальную работу и воспитательную деятельность, профессиональную ориентацию детей и молодежи».

Эксперты оценят около 1 000 заявок по 44 критериям. По словам Татьяны Яковлевой, участие в работе жюри — это не только ответственная задача, но и возможность по-новому взглянуть на профессию преподавателя.

«Выступая в качестве эксперта, невольно сравниваешь свою заявку с достижениями номинантов. Некоторые из участников скромно описывают уникальные проекты, другие — ярко и масштабно. Такие заявки вызывают восхищение и гордость за коллег», — отметила педагог.

Церемония награждения победителей конкурса состоится 19 ноября в Москве в рамках празднования Дня преподавателя высшей школы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье ежегодно улучшаются показатели образования, это крайне важный фактор для региона. Улучшение показателей образования для региона много значит.

«Это значит, что большое количество детей получает большие возможности, чтобы себя в жизни реализовать. Я считаю, что это очень важное достижение», — отметил глава региона.