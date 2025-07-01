Доступность городской инфраструктуры для маломобильных граждан в Ленинском округе составляет 86%

Глава Ленинского округа Станислав Каторов рассказал о приведении городской инфраструктуры муниципалитета в соответствие с нуждами инвалидов и других маломобильных групп населения. На сегодняшний день уровень доступности составляет 86%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

«Необходимость создания безбарьерной городской среды подчеркнул губернатор Андрей Юрьевич Воробьев в ходе прошедшего еженедельного совещания. В нашем округе мы уделяем этому вопросу особое внимание: из 945 объектов благоустройства, социальной, дорожно-транспортной, спортивной и другой инфраструктуры — 811 адаптированы для особых потребностей маломобильных граждан. По современным стандартам, действующим в Московской области, требованиям безбарьерной среды должны отвечать все новые строящиеся объекты», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского округа Станислава Каторова.

Он подчеркнул, что повышенное внимание вопросу комфорта городской среды для людей с ограниченными возможностями руководство муниципалитета уделяет при проведении всех видов работ, включая благоустройство дворовых территорий и мест отдыха, ремонт дорог и тротуаров, обеспечение доступности общественного транспорта. Так, на перевозчиков, чьи транспортные средства не оборудованы для проезда инвалидов, налагают штрафные санкции. В пресс-службе уточнили, что в Ленинском округе всего два таких маршрута, где пока сохраняются проблемы в указанном вопросе, — № 6 и № 35.

«Относительно новым направлением работы стало обеспечение удобства городской среды в местах проживания ветеранов специальной военной операции, получивших ранения. Проанализировали все поступившие от них обращения и провели выездные осмотры территорий. На контроле — создание индивидуальных парковочных мест для инвалидов. Прорабатываем вопрос совместно с управляющими компаниями», — рассказал Станислав Каторов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал обратить внимание на важность доступной городской среды для маломобильных групп граждан.

«Сколько таких мест в Коломне, Серпухове, которые мы в рамках строительства дорог, тротуаров, благоустройства парков и скверов должны соответственно трансформировать в доступную среду? Это тема не новая, она получила дополнительный запрос», — сказал Воробьев.