Достойный заменитель: эксперты рассказали об альтернативе Coca-Cola в России

Эксперт Зимин: в РФ можно купить оригинальную Coca-Cola, но она стала дороже

После введения санкций из России ушел всемирно известный производитель напитков The Coca-Cola Company, но отечественные научились заменять его продукцию аналогами. Газета «Вечерняя Москва» рассказала , какие напитки россияне могут пить вместо ушедшей Coca-Cola.

В 2024 году цена на отечественную «Колу» выросла примерно на 11%. Рост стоимости связан с введением акциза на напитки с содержанием сахара.

«Это в свою очередь приводит к определенным проблемам — росту цен и снижению качества товара», — сказал аналитик Даниил Кашин.

Сегодня в России есть несколько отечественных напитков, которые пришли на смену Coca-Cola. Среди них — «Добрый Cola», Funky Monkey Cola, Кола «Черноголовка», Royal Cola и Rich Cola, отмечает издание.

«Также можно найти и вариации из разных стран: оригинальную колу из Грузии, Польши, а также альтернативы из Белоруссии и Казахстана. Но они более дорогие», — цитирует газета пищевого технолога Ивана Зимина.