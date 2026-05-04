Доставка где? «Почта России» урезала возможность следить за посылками

«Почта России» «сломала» сервис отслеживания на основе обратной связи граждан
Общество

«Почта России» ухудшила работу своего фирменного сервиса отслеживания посылок. Теперь пользователи могут узнать лишь начальные и конечные статусы доставки, сообщает CNews.ru.

Нововведение было замечено 1 мая. Месяц назад сервис отслеживания «Почты России» работал по старым правилам.

«Обновление действительно вступило в силу недавно. На основании обратной связи от клиентов мы убрали из публичного доступа служебные статусы (внутрисортировочные транзиты, сканирования на технических этапах), которые перегружали пользователя информацией», — прокомментировали представители «Почты России».

В компании добавили, что это переход к понятному клиентскому пути без потери контроля над посылкой. Во внутренней системе сохранен полный юридически значимый трек посылки (прием, прибытие/отправка из мест приема и вручения, передано курьеру и пр.) Это позволяет оперативно выявлять нештатные ситуации, не перегружая клиента сотней промежуточных статусов.

