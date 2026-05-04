Доставка где? «Почта России» урезала возможность следить за посылками

«Почта России» ухудшила работу своего фирменного сервиса отслеживания посылок. Теперь пользователи могут узнать лишь начальные и конечные статусы доставки, сообщает CNews.ru .

Нововведение было замечено 1 мая. Месяц назад сервис отслеживания «Почты России» работал по старым правилам.

«Обновление действительно вступило в силу недавно. На основании обратной связи от клиентов мы убрали из публичного доступа служебные статусы (внутрисортировочные транзиты, сканирования на технических этапах), которые перегружали пользователя информацией», — прокомментировали представители «Почты России».

В компании добавили, что это переход к понятному клиентскому пути без потери контроля над посылкой. Во внутренней системе сохранен полный юридически значимый трек посылки (прием, прибытие/отправка из мест приема и вручения, передано курьеру и пр.) Это позволяет оперативно выявлять нештатные ситуации, не перегружая клиента сотней промежуточных статусов.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.