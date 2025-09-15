Дошкольники Шатуры заняли первое место в областном фестивале «Пластилиновая ворона»

В этот раз в ставшем уже традиционным фестивале приняли участие более 50 городов, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Тулу, Иваново, Киров, Донецк и подмосковные команды. На конкурс было представлено свыше 160 анимационных работ в номинациях на такие актуальные темы, как экология, патриотизм, творчество Успенского и другие.

Шатуру на конкурсе представили воспитанники подготовительной группы рошальской школы № 6 вместе с воспитателем Натальей Афониной. На суд жюри они отправили мультфильм «Рыболов» и заняли первое место в номинации «Экскурсия по стихам и сказкам Эдуарда Успенского».

Победителям вручили дипломы и подарки. Специальным призом стала шоколадная ворона, изготовленная егорьевской кондитерской фабрикой «Победа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.