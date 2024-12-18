Дошкольники Подмосковья участвуют в новогодних концертах по проекту «Предшкола»

В Московской области во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, проходит тематическая неделя «Театр детей — новогодние концерты». Мероприятия проводятся в рамках реализации проекта «Предшкола: стандарт детского сада». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования региона.

В течение этой недели дошкольники перевоплощаются в героев разных историй, а декорации переносят зрителей в зимнюю сказку. В старшей группе дети выступают на малой сцене детского сада, а подготовительные группы пробуют свои силы на школьной сцене.

Перевоплощение в сказочных героев позволяет развивать воображение и интерес к театрализации у детей, раскрывать творческий потенциал и узнавать больше о народном творчестве. Также дошкольники учатся взаимодействовать друг с другом и с музыкой.

Педагоги создают атмосферу праздника и волшебства, получая взамен живые эмоции и улыбки от воспитанников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.