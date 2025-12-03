Дошкольники из Подмосковья приняли участие в чемпионате по профориентации в Дубне

Более двухсот дошкольников из разных регионов России приняли участие в межрегиональном чемпионате по ранней профориентации «Кем быть?», который прошел 1 декабря в Дубне, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне 1 декабря состоялся межрегиональный чемпионат по ранней профориентации «Кем быть?». Мероприятие второй год подряд организуют специалисты структурного подразделения школы №1 детского сада «Созвездие».

Руководитель подразделения Елена Велякова пояснила, что профориентация должна начинаться еще в детском саду, чтобы дети могли познакомиться с разными профессиями, представленными в наукограде Дубна.

В чемпионате приняли участие более двухсот дошкольников со всей России, из них около 80 — из Дубны. Дети представляли свои проекты, рассказывали о выбранных профессиях и их особенностях. В подготовке помогали родители и наставники из детских садов.

Конкурс проходил в четырех номинациях: «Творческие профессии», «Технические специальности», «Здоровье», а также впервые была добавлена номинация «Шанс» для детей с ОВЗ. Победителей определили по итогам очного и заочного этапов на площадке конгресс-центра ОЭЗ «Дубна».

Глава Дубны Максим Тихомиров отметил, что ранняя профориентация помогает детям осознанно выбирать будущую профессию, а в школах города уже работают профильные классы.

