Дошкольникам Солнечногорска рассказали о безопасности на железной дороге

Профилактическое занятие на тему безопасного поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры провели для подготовительной группы в детском саду № 19 в Солнечногорске, передает пресс-служба администрации городского округа.

О важных правилах дошкольникам рассказали заместитель главы городского округа Антонина Ларина и главный эксперт отдела дорожной инфраструктуры, транспорта и связи администрации Юрий Шмаков.

Открытый урок прошел в формате «вопрос-ответ». Детям показали презентацию с наглядными материалами о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи движения электропоездов и обучающий мультфильм, а также раздали информационные памятки и подарили воздушные шарики.

«В городском округе семь станций и, соответственно, семь железнодорожных платформ. Ими активно ежедневно пользуются и взрослые, и дети, поэтому так важно рассказывать о правилах безопасного нахождения и призывать быть на них предельно внимательными», — отметила Антонина Ларина.

Мероприятие было направлено на профилактику детского травматизма. Такие занятия проводятся в Солнечногорске на постоянной основе.

Ранее губернатор Московской область Андрей Воробьев сообщил, что пешеходные переходы и парковки у школ должны быть обустроены — это имеет большое значение. Дорога до школы должна быть безопасной для детей.

«Кроме качества образования и безопасности, еще один важный момент <…> — это все, что касается пешеходных переходов и парковок. У нас ряд школ, в частности, и в Лобне, и в Жуковском, и в ряде других муниципалитетов должен иметь хорошую доступность», — сказал Воробьев.