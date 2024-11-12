Дошкольникам Дзержинского объяснили важность световозвращающих элементов на одежде

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На минувшей неделе в дошкольном отделении № 3 МБОУ «Лицей № 3» городского округа Дзержинский инспектором ОГИБДД МУ МВД РОССИИ была проведена беседа с воспитанниками на тему соблюдения правил дорожного движения (ПДД). Особое внимание уделялось правилам безопасного перехода проезжей части, необходимости использования пешеходами световозвращающих элементов на верхней одежде. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Сегодня такие элементы — это не только дань моде, но и обязательный атрибут безопасности на дороге, так как помогают водителю заметить пешехода на проезжей части в темное время суток.

Еще ребятам рассказали о правилах безопасной поездки в автотранспорте и безопасного поведения на внутридворовых территориях.

А чтобы юным участникам дорожного движения проще было запомнить полученную информацию, беседа была построена в игровой форме.

Очередная встреча с дзержинскими дошкольниками прошла в рамках проведения социального раунда «Засветись!», в целях профилактики и предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма в осенний период.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.