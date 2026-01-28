Дорожные службы очистили магистрали Одинцово от снега в ночь на 28 января

Дорожные службы Одинцовского округа работали всю ночь с 27 на 28 января, расчищая основные магистрали города и обрабатывая их противогололедными реагентами.

В ночь с 27 на 28 января дорожные службы Одинцовского округа были приведены в полную готовность из-за сильного снегопада. В 18:00 на смену заступила бригада Одинцовского ДРСУ, а в 23:30 четыре комбинированные дорожные машины вышли на маршруты для очистки основных городских магистралей.

Техника работала клином с небольшим нахлестом, чтобы эффективно собирать и отбрасывать снег на обочину. Утром снегоуборочная техника «Золотые ручки» должна была погрузить и вывезти снег на специально оборудованные площадки за пределами города.

Колонной управлял опытный водитель Дмитрий Михайлов, который работает в ДРСУ более 30 лет. По его словам, на очистку дорог уходит около пяти часов, после чего работы начинаются заново из-за продолжающегося снегопада. Синоптики прогнозируют метель до полудня 29 января, поэтому автомобилистам рекомендовано выбирать альтернативные виды транспорта.

К утру были расчищены Можайское и Красногорское шоссе, улицы Маршала Неделина и Жукова. Следующим объектом стал 8-й микрорайон. Работы по очистке города продолжались всю ночь, а в шесть утра дорожников сменили коллеги.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.