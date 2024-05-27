Дорожные службы начали асфальтировать улицу Говорова в Одинцове

Началось асфальтирование улицы Говорова в Одинцове. Сейчас завершены работы на участке от пересечения улицы с Можайским шоссе до ТЦ «Атлас». Тротуары и дорога полностью готовы к эксплуатации.

Рабочий процесс шел оперативно. Машины с горячим асфальтом подъезжали, разгружали его, а дорожники сразу же приступали к укладке. Автомобилисты занимали полосы для движения, как только катки разравнивали асфальт.

Компания-подрядчик вышла на объект в конце апреля. За это время специалисты не только демонтировали брусчатку и отфрезеровали старое покрытие, но и приступили к укладке асфальта.

Главный инженер Артем Хомяков уверен, что до середины июня все работы по ремонту дороги Говорова-Княжичи будут завершены. По его словам, автомобилистам и пешеходам осталось потерпеть еще немного — все неудобства останутся позади, а жители получат отремонтированное дорожное полотно и новые тротуары.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев в ходе обращения к жителям.