Дорожные службы Можайского округа ликвидируют последствия снегопада

Сильный снегопад прошел в Можайском округе вечером 26 января, после чего дорожные и коммунальные службы приступили к расчистке улиц и дворов в усиленном режиме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вечером 26 января на территорию Подмосковья, включая Можайский округ, обрушился мощный снегопад. Сразу после начала непогоды на региональные трассы и ключевые улицы округа вышла специализированная техника для уборки снега.

На основных дорогах работают 17 комбинированных дорожных машин, 4 трактора МТЗ, 3 грейдера и 3 погрузчика регионального «Мосавтодора». В круглосуточном режиме задействованы 9 бригад дорожных рабочих — всего 50 человек в смену. Для расчистки муниципальных дорог, улиц и дворов привлечено дополнительное количество техники и персонала.

По данным метеорологов, высота снежного покрова увеличилась на 30–50 сантиметров. В связи с этим администрация округа и экстренные службы призвали жителей соблюдать осторожность. Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию, скоростной режим и не парковать автомобили под деревьями и линиями электропередачи. Пешеходам советуют использовать световозвращающие элементы и переходить дорогу только в установленных местах.

Работа коммунальных и дорожных служб будет продолжаться в усиленном режиме до полной нормализации ситуации. По вопросам, связанным с последствиями непогоды, жители могут обращаться в единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или на короткий номер 112.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что уборка снега на территории Московской области находится в зоне особого внимания властей.

«Все занимаются алгоритмами, мероприятиями по снегу. Дороги, тротуары — все это находится в зоне нашего особого внимания», — сказал Воробьев.