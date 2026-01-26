Дорожные службы Дубны подготовили технику к снегопаду в Подмосковье

Дорожные и коммунальные службы Дубны мобилизовали 40 единиц техники и более 100 сотрудников для оперативной уборки снега в связи с ожидающимся снегопадом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубне коммунальные службы подготовились к сильному снегопаду, который, по прогнозам синоптиков, начнется в понедельник вечером и продлится не менее двух суток. Ожидается, что циклон принесет до 50 сантиметров осадков.

Муниципальное учреждение «Чистый город» полностью укомплектовано: в распоряжении дорожников 40 единиц снегоуборочной техники, включая тракторы, роторные машины и комбинированные дорожные комплексы. В штате учреждения работает более 100 сотрудников. Вся техника находится в рабочем состоянии и уже задействована для вывоза снега с общественных пространств и парковок. Коммунальные службы продолжают плановую уборку, расширяют дороги и готовят площадки для складирования снега.

К работам готовы присоединиться управляющие компании и предприятия города. Приоритет в уборке отдается центральным дорогам, маршрутам общественного транспорта, подъездам к социальным объектам и дворам. Вывоз снега на полигон будет организован максимально быстро для предотвращения заторов и обеспечения безопасности движения.

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров предупредил о возможных гололеде и снежных заносах, а также порывах ветра до 15 метров в секунду в ночные часы. Он призвал жителей соблюдать осторожность и при необходимости обращаться за помощью по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.