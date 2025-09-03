сегодня в 21:11

Дорожки и освещение начали прокладывать в сквере Папирова в Подольске

В Подольске в сквере имени Бориса Папирова ведутся масштабные работы по благоустройству. На сегодняшний день специалисты уже завершили два важных этапа работ по демонтажу и земляные. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время подрядная организация активно занимается устройством пешеходных дорожек и установкой системы наружного освещения.

Концепция благоустройства не предусматривает перестановку малых архитектурных форм, включая лавочки. Это решение было утверждено на этапе планирования работ. Проект реализуется в рамках муниципального контракта.

Сквер имени Б. А. Папирова является общедоступной территорией, открытой для всех жителей и гостей округа.

Папиров с 1961 был директором профессионального училища № 27, которое сегодня носит имя Подольский колледж имени Никулина. Он организовал обучение учащихся на выпуске сложной продукции, внедрил в учебный процесс новые формы и методы обучения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.