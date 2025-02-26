Дорогу на улице Гризодубовой в Жуковском закончат строить во II квартале 2025 г

Глава Жуковского Борис Аубакиров провел встречу с жителями города и подрядчиком по вопросу строительства дороги ул. Гризодубовой — ул. Анохина. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как сообщил подрядчик, на данный момент на объекте выполняются работы по корчеванию и срезке растительного грунта на улице Анохина, устройству траншеи для ливневой канализации, монтажу конструктивных элементов ливневой канализации и переработке порубочных остатков.

«В рамках проекта предусмотрена двухполосная двусторонняя дорога с парковочными местами по улице Гризодубовой, тротуаром вдоль домов, установка уличного освещения, обустройство ливневой канализации. Окончание строительства планируется во II квартале 2025 года», — прокомментировал Борис Аубакиров.

Также жители спрашивали, будут ли в районе новой дороги высажены деревья. Как пояснил глава города, планировать высадку деревьев и кустарников будут после завершения всех работ. Также он отметил, что грузовому транспорту будет запрещено ездить по дороге ул. Гризодубовой — ул. Анохина.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.