Дорогу к школе заасфальтировали в деревне Авдотьино Домодедова

В чат главе городского округа Домодедово Евгении Хрусталевой написали, что в деревне Авдотьино по дороге к объездному шоссе к школе им. Хухрева невозможно пройти, так как везде грязь и лужи. Евгения Михайловна дала поручение начальнику службы дорожного хозяйства и транспорта выехать на место для выяснения обстоятельств. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Оказалось, что жителям деревни Авдотьино, чтобы пройти к школе и поликлинике короткой дорогой, нужно идти вдоль гаражей по частной земле. Эта дорога находилась в плохом состоянии.

Конечно, есть и альтернативный путь. Дорога там находится в нормативном состоянии, но для этого школьникам нужно идти в обход. Это занимает намного больше времени.

«Договорились с собственником дороги, что он сделает ее пригодной для прохода жителей. Сначала засыпали дорогу щебнем, сделав твердое основание. А сегодня собственник прислал видео, где дорога уже укатана асфальтной крошкой», — сказала глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Также на 17-й линии собственник торгового центра получил технические условия. Сейчас идут работы по расширению дороги и устройству тротуара к пешеходному переходу.

Глава округа отмечает, что здорово, когда на территории живут отзывчивые люди и помогают делать округ еще лучше.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности приведения в порядок пешеходных переходов возле подмосковных образовательных учреждений к началу учебного года.

«Все, что касается пешеходных переходов, парковок — это тоже важная работа при подготовке к новому учебному году. У нас каждая школа должна иметь все необходимое, чтобы родители могли удобно высаживать детей из машин, а ребята — безопасно идти на учебу по тротуару», — сказал Воробьев.