Дорого и бессмысленно: россияне рассказали о своем отношении к лежакам

Проведенный среди россиян опрос показал, что 70% респондентов на берут на пляжах платные шезлонги, лежаки и зонтики: они предпочитают собственные полотенца или сразу после купания уходят домой или в гостиницу, сообщает kp.ru .

«Если хочется полежать, прибой послушать, приезжайте вечерком, после заката. Уже не жарко, зонт не нужен, людей меньше, тихо», — отметил один из участников исследования.

Еще 19% выбирают комфорт и все удобства: они оплачивают лежаки и зонтики на пляже, посещают частные платные пляжи и зоны отдыха при отелях. 11% опрошенных выбрали вариант «другое»: эти люди не любят загорать в принципе или отдыхают не на юге. Всего в опросе приняли участие 2,9 тысячи человек.

Ранее в Сочи начали брать плату за место в тени на общественных пляжах. Ситуация вызывала отклик со стороны юристов: эксперты заявили, что такая практика незаконна.