Дороги Московского региона превратятся в каток днем 8 февраля

Днем 8 февраля в Москве и области ожидается от -11 до -9 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В воскресенье днем в Московском регионе будут переменная облачность и гололедица. Осадков не ожидается. Ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду.

Ночью в Москве и области будет от -15 до -13 градусов. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно осадков не будет. Ожидается гололедица.

Ветер будет северо-западный. Скорость — от 5 до 10 метров в секунду.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.