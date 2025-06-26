«Дорога жизни»: как путь через озеро спас жителей блокадного Ленинграда

«Дорога жизни», проложенная по льду Ладожского озера, с ноября 1941 года стала единственным маршрутом для доставки продовольствия и эвакуации жителей блокадного Ленинграда, сообщает MIR24.TV .

Дорога жизни, протянувшаяся на 30 километров по льду Ладожского озера, позволила поддерживать связь осажденного Ленинграда с Большой землей. 22 ноября 1941 года по ледовой трассе прошла первая автомобильная колонна: 60 машин с санями доставили 70 тонн продовольствия.

Организация ледовой магистрали требовала сложных инженерных расчетов и постоянного обслуживания. В сентябре 1941 года был подписан приказ о создании военно-автомобильных дорог, соединяющих деревни Коккорево и Кобона. С началом ледостава трассу проверяли связисты, летчики и гидрографы. По словам кандидата исторических наук Ирины Щербаковой, первые выезды были крайне опасны из-за неравномерной толщины льда, а водители иногда не спали по двое суток.

Строительство дороги возглавил военный инженер Василий Монахов. Для разведки использовали ледовые парусники, которые могли быстро передвигаться по озеру. В январе 1942 года к руководству проектом подключился Алексей Косыгин, который организовал поставки техники и продовольствия, а также наладил работу эвакуации.

К февралю 1942 года трасса была полностью оборудована: через каждые полтора километра располагались съезды и домики регулировщиков, а на ключевых участках — утепленные палатки для обогрева и оказания помощи. В работе на «Дороге жизни» участвовали около 19 тысяч человек и почти 3 800 единиц техники.

«Дорога жизни» стала единственной транспортной артерией, позволившей снабжать более трех миллионов жителей и военных Ленинграда в условиях блокады. В навигационный период грузы доставляли по воде, а зимой — по льду. Необходимость создания трассы возникла после того, как немецкие войска перерезали основные пути снабжения города.